Государственный секретарь Святого Престола посетит Азербайджан

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин посетит Азербайджан.

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин посетит Азербайджан.

Как передает Report , об этом госсекретарь сказал во время встречи с послом Азербайджана в Ватикане Ильгаром Мухтаровым.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, подчеркнута важность этого взаимодействия с точки зрения цивилизационного и межрелигиозного диалога, а также продвижения толерантности в мире.

Государственный секретарь Святого Престола попросил посла передать его приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и сообщил, что в этом году он посетит нашу страну.