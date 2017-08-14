 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Государственный секретарь МИД Чехии прибыл в Азербайджан

    Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов встретился с Петром Гайдушек

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане государственным секретарем министерства иностранных дел Чехии Петром Гайдушек.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече было обсуждено нынешнее состояние отношений между двумя странами, было выражено удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества.

    Стороны также провели обмен мнениями вокруг законодательств Азербайджана и Чехии, в частности, положений закона о дипломатической службе.

    На встрече также были обсуждены пути развития сотрудничества между двумя странами, вопросы образования и повышения квалификации государственных служащих, а также дипломатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi