Государственный секретарь МИД Чехии прибыл в Азербайджан

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане государственным секретарем министерства иностранных дел Чехии Петром Гайдушек.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече было обсуждено нынешнее состояние отношений между двумя странами, было выражено удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества.

Стороны также провели обмен мнениями вокруг законодательств Азербайджана и Чехии, в частности, положений закона о дипломатической службе.

На встрече также были обсуждены пути развития сотрудничества между двумя странами, вопросы образования и повышения квалификации государственных служащих, а также дипломатов.