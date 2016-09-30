Госсекретарь Казахстана: Мы благодарны Азербайджану за поддержку

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Казахстане сегодня живут около 10 тыс. азербайджанцев и действуют до 16 различных азербайджанских центров. В Казахстане созданы все условия для того, чтобы азербайджанцы могли сохранить свою культуру и традиции.

Как сообщает Report, об этом на встрече с членами общества дружбы "Азербайджан-Казахстан" в Баку заявила государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова.

Говоря о двусторонних отношениях, Г.Абдыкаликова отметила, что Азербайджан и Казахстан плодотворно сотрудничают в различных международных организациях, таких как ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, ОБСЕ, ООН. "Казахстан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2017-2018 гг. Азербайджан поддержал нас на всех уровнях, за что мы благодарим руководство и население Азербайджана", - отметила она.

В свою очередь посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, выступая на встрече, отметил, что Азербайджан и Казахстан сегодня являются уважаемыми членами мирового сообщества и напомнил: "Многие вещи мы делали с нуля. Мы можем гордо сказать, что Азербайджан и Казахстан сегодня уважаемые государства и с нами считаются. Несмотря на кризис, уверен, что мы преодолеем этот вызов и достойно отметим свое 25-летие независимости".

В конце Г.Абдукаликовой за заслуги в развитии азербайджано-казахстанских отношений вручена почетная грамота общества дружбы "Азербайджан-Казахстан".