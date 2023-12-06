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Государственный комитет градостроительства и архитектуры представлен на COP28

Государственный комитет градостроительства и архитектуры представлен на COP28 С целью обсуждения вопросов градостроительства и изменения климата в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP28 в Дубае прошло министерское совещание.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 20:25
Государственный комитет градостроительства и архитектуры представлен на COP28

С целью обсуждения вопросов градостроительства и изменения климата в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP28 в Дубае прошло министерское совещание.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана, в совещании приняли участие руководители государственных структур, работающих в сфере жилищного строительства, градостроительства, архитектуры и финансов, представители международных организаций и другие ответственные лица.

Участники мероприятия обсудили вопросы по обеспечению городскими и местными органами власти надлежащего финансирования для решения проблем, связанных с изменениями климата. Отмечалось, что начались консультации с заинтересованными сторонами и партнерами о роли соответствующих министерств в этой сфере.

Во встрече министров по урбанизации и изменению климата приняли участие министры из более чем 50 стран и около тысячи специалистов, работающих в области устойчивости городов к климатическим изменениям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin nümayəndə heyəti COP28-də iştirak edir

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