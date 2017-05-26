Госагентство по обязательному медицинскому страхованию провело встречи в Германии

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке посольства Азербайджана в Германии делегация во главе с заместителем директора Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамовой посетила Германию.

Об этом Report сообщили из посольства Азербайджана в Германии.

Цель визита заключалась в проведении с соответствующими структурами Германии двусторонних встреч для изучения передового опыта этой страны в области обязательного медицинского страхования и обмене мнениями.

Как результат проведенных встреч было решено продолжить сотрудничество.