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    Госагентство по обязательному медицинскому страхованию провело встречи в Германии

    ​Как результат проведенных встреч было решено продолжить сотрудничество

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке посольства Азербайджана в Германии делегация во главе с заместителем директора Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамовой посетила Германию.

    Об этом Report сообщили из посольства Азербайджана в Германии.

    Цель визита заключалась в проведении с соответствующими структурами Германии двусторонних встреч для изучения передового опыта этой страны в области обязательного медицинского страхования и обмене мнениями.

    Как результат проведенных встреч было решено продолжить сотрудничество. 

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