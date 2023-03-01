Государственная миграционная служба Азербайджана и МОМ подписали меморандум о сотрудничестве

Государственная миграционная служба Азербайджана и Международная организация по миграции подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Регионального учебного центра по миграции.
Как сообщает Report, документ подписали глава миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов и находящийся с визитом в Баку генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино.
Было отмечено, что подписание меморандума является важным шагом в обеспечении будущей деятельности центра на международном уровне на основе расширенной учебной программы.