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Государства-члены ШОС высоко ценят вклад Азербайджана

Государства-члены ШОС высоко ценят вклад Азербайджана Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высоко ценят вклад Азербайджана в установление связей с ними.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 16:53
Государства-члены ШОС высоко ценят вклад Азербайджана

Участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высоко ценят вклад Азербайджана в качестве государства-партнера.

Как передает Report, об этом сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе выступления на встрече "ШОС плюс" в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

"Мы придаем важное значение усилиям Азербайджана по укреплению связям с Шанхайской организацией",- сказал Токаев.

3-4 июля в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, лидеры стран-членов ШОС в ходе саммита подписали 25 документов, включая Астанинскую декларацию.

Отметим, что в мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ООН, Генсек ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Azərbaycanın ŞƏT-lə əlaqələri gücləndirmək səylərinə böyük əhəmiyyət veririk
Версия на английском языке SCO member states highly value Azerbaijan's contribution

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