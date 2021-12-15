Государства-члены НАТО выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана

14 декабря в столице Бельгии прошло заседание Североатлантического совета НАТО.

14 декабря в столице Бельгии прошло заседание Североатлантического совета НАТО.

Как передает Report, на заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Государства-члены НАТО еще раз выразили поддержку территориальной целостности, суверенитету, неприкосновенности признанных на международном уровне границ нашей страны. Отмечено, что эта позиция неоднократно была закреплена в документах саммитов НАТО. Государства-члены НАТО особо подчеркнули роль Азербайджана в миссии “Решительная поддержка”. Официальные представители НАТО особо отметили роль азербайджанских военнослужащих в эвакуации более 120 тысяч гражданских лиц через Кабульский аэропорт. Было подчеркнуто, что Азербайджан с 2002 года до 27 августа 2021 года участвовал в этих операциях и стал одной из стран, последними покинувших Афганистан.

На заседании также было отмечено расширение вопроса оперативной военной адаптации между вооруженными силами Азербайджана и НАТО.

В рамках мероприятия был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и даны ответы на вопросы представителей государств-членов.