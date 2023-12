Госсминистр: Великобритания поддерживает усилия Баку и Еревана по достижению прочного мира 

Великобритания поддерживает усилия Азербайджана и Армении по достижению прочного мира.

Как сообщает Report, об этом государственный министр Великобритании по Европе и Северной Америке Лео Докерти написал в социальной сети "Х".

"Очень воодушевляет заявление Азербайджана и Армении, подтверждающее намерение нормализовать отношения. Как я подчеркнул во время своего недавнего визита в эти страны, Великобритания полностью поддерживает усилия стран по достижению исторического и прочного мира", - говорится в публикации.

I am greatly encouraged by the statement from Armenia and Azerbaijan reconfirming their intention to normalise relations.

As I underlined during my recent visit to both countries, the UK fully supports their efforts to reach a historic and lasting peace.