Госсекретарь: Визит президента Казахстана в Азербайджан - важное событие в двусторонних отношениях

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Госсекретарь подчеркнула, что важным событием в казахстанско-азербайджанских отношениях в текущем году станет предстоящий официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.

О.Асадов проинформировал гостью о прошедшем в Азербайджане 26 сентября всенародном референдуме и его результатах. Кроме того, председатель Милли Меджлиса отметил высокий уровень межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Г.Абдыкаликова в свою очередь выразила искреннюю признательность Азербайджану за неизменную поддержку казахстанских инициатив, а также за активное участие в мероприятиях по подготовке к проведению международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.