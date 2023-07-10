Госсекретарь Святого Престола поблагодарил президента Азербайджана

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе встречи с главой государства 10 июля.

Высказав удовлетворение встречей с президентом Азербайджана, кардинал Пьетро Паролин передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Папы Франциска, а также благодарность за внимание к католической общине в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и добрые слова, попросил передать и его приветствия Папе Римскому.

Глава государства отметил открытие посольства Азербайджана в Святом Престоле.

Кардинал Пьетро Паролин выразил признательность за открытие посольства, передал поздравления по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.

В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом.

Кардинал Пьетро Паролин подчеркнул проводимую в нашей стране работу по восстановлению религиозных памятников, высоко оценил деятельность Фонда Гейдара Алиева по проведению реставрационных работ в католической церкви.