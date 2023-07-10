Госсекретарь Святого Престола поблагодарил президента Азербайджана

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе встречи с главой государства 10 июля.
Высказав удовлетворение встречей с президентом Азербайджана, кардинал Пьетро Паролин передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Папы Франциска, а также благодарность за внимание к католической общине в нашей стране.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и добрые слова, попросил передать и его приветствия Папе Римскому.
Глава государства отметил открытие посольства Азербайджана в Святом Престоле.
Кардинал Пьетро Паролин выразил признательность за открытие посольства, передал поздравления по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.
В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом.
Кардинал Пьетро Паролин подчеркнул проводимую в нашей стране работу по восстановлению религиозных памятников, высоко оценил деятельность Фонда Гейдара Алиева по проведению реставрационных работ в католической церкви.