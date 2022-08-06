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Госсекретарь США выразил обеспокоенность напряженностью в регионе

Госсекретарь США выразил обеспокоенность напряженностью в регионе Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возникшей в регионе напряженностью.
Внешняя политика
6 августа 2022 г. 01:48
Госсекретарь США выразил обеспокоенность напряженностью в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возникшей в регионе напряженностью.

Как сообщает Report, об этом Блинкен сказал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 5 августа.

Отметив, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на официальный Ереван, президент Ильхам Алиев сказал, что незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили военную провокацию, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона приняла необходимые ответные меры для пресечения этой военной провокации. Глава государства сказал, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года азербайджанская сторона неоднократно выносила на повестку дня вопрос о выводе с наших территорий вооруженных сил Армении и незаконных армянских военных формирований. Однако Армения не выполняет данного обязательства под различными предлогами, выступает с противоречивыми заявлениями.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi bölgədə yaranmış gərginliklə bağlı narahatlığını bildirib

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