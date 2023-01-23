Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву

23 января государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

23 января государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора государственный секретарь США высказал обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в Лачинском коридоре на территории Азербайджана. Энтони Блинкен выразил приверженность США нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддержку переговоров по мирному договору.

Отметив, что на дороге Лачин-Ханкенди нет никакой блокады, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по этой дороге около 980 транспортных средств, из которых более 850 принадлежали российским миротворцам, а свыше 120 – Международному Комитету Красного Креста. Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что посредством Международного Комитета Красного Креста обеспечена транспортировка в Армению проживающих в Карабахе около 90 больных и лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта Азербайджаном.

Глава государства отметил, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджаном мониторинга и инспектирования. Президент Азербайджана сказал, что Лачинская дорога используется для незаконной переброски мин, произведенных Арменией в 2021 году.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна привержена мирному процессу и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава государства сказал, что мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов.

Президент Ильхам Алиев отметил, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне Азербайджана, будут обеспечены на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.