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Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана 27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 11:41
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям.

Глава государства заявил, что мнения, высказанные помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном 15 ноября 2023 года на слушаниях подкомиссии по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей, являются предвзятыми, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и о том, что "наши двусторонние связи не могут быть такими, как раньше", дала на это адекватный ответ.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана выступило 16 ноября с заявлением, что азербайджанская сторона, в свою очередь, также отменила визиты высокого уровня из США.

Государственный секретарь Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений. Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Государственный секретарь Блинкен принял это.

Кроме того, было отмечено, что на представленные Азербайджаном Армении 11 сентября 2023 года предложения по тексту мирного договора Армения ответила 21 ноября. Таким образом, Армения задержала свой ответ на 70 дней. Семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса.

В ходе переговоров стороны также провели обмен мнениями об очередной встрече комиссий по делимитации государственной границы, которая состоится 30 ноября на азербайджано-армянской условной границе.

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Версия на английском языке Antony Blinken makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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