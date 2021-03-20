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Госсекретарь США поздравил с праздником Новруз

Госсекретарь США поздравил с праздником Новруз "Символизируя первый день весны, Новруз - это время, чтобы собраться с семьей и друзьями"
Внешняя политика
20 марта 2021 г. 15:51
Госсекретарь США поздравил с праздником Новруз
Энтони Блинкен

"От имени Государственного департамента США я хотел бы выразить свои наилучшие пожелания по случаю Новруза всем во всем мире, кто отмечает это торжественное событие: от жителей Ирана и Ближнего Востока до Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии, и Америки".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Символизируя первый день весны, Новруз - это время, чтобы собраться с семьей и друзьями, насладиться блюдами и угощениями, олицетворяющими сладость жизни, и поразмышлять об ушедшем году с надеждой на хорошее будущее. Неспособность быть с близкими - лишь одна из многих проблем, с которыми мы все столкнулись в результате пандемии. Пусть дух возрождения и обновления Новруза приведет всех нас к лучшим дням", - говорится в поздравлении Госсекретаря США.

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Версия на английском языке US Secretary of State congratulates peoples on Nowruz

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