Госсекретарь США поздравил народы Средней Азии, Кавказа и Ирана с праздником Новруз

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поздравил с Новрузом страны, отмечающие этот праздник.

Как сообщает Report, в поздравлении Дж.Керри американцы присоединяются к общинам из Средней Азии, Кавказа и Ирана, которые отмечают приход весны.

«Новруз это время обновления и примирения. Это возможность для семей отмечать свое наследие и культуру. Каждый новый год, каждая весна должна начинать надеждой. В этом духе мы объединяемся во всем мире. Я желаю здорового, счастливого Новруза всем нашим друзьям по всеми миру», - сказал Дж.Керри в своем послании.