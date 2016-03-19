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    Госсекретарь США поздравил народы Средней Азии, Кавказа и Ирана с праздником Новруз

    «Я желаю здорового, счастливого Новруза всем нашим друзьям по всеми миру»

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поздравил с Новрузом страны, отмечающие этот праздник.

    Как сообщает Report, в поздравлении Дж.Керри американцы присоединяются к общинам из Средней Азии, Кавказа и Ирана, которые отмечают приход весны.

    «Новруз это время обновления и примирения. Это возможность для семей отмечать свое наследие и культуру. Каждый новый год, каждая весна должна начинать надеждой. В этом духе мы объединяемся во всем мире. Я желаю здорового, счастливого Новруза всем нашим друзьям по всеми миру», - сказал Дж.Керри в своем послании.

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