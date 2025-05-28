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Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил народ Азербайджана по случаю 28 Мая — Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 08:42
Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил народ Азербайджана по случаю 28 Мая — Дня независимости.

Как передает Report, соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США.

"От имени американского народа хочу поздравить народ Азербайджана с Днем независимости. Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по укреплению мира и стабильности в этом жизненно важном для процветания Южного Кавказа регионе.

В этом году мы отмечаем достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного соглашения. Мы также признаем растущую значимость Азербайджана как поставщика энергии и важного транспортного узла. За последние 33 года наше партнерство продолжает способствовать продвижению общих интересов в сфере безопасности, энергетического сотрудничества и экономического роста. Мы с нетерпением ждем возможности углубить это сотрудничество и совместно работать ради мирного и процветающего будущего как для Азербайджана, так и для всего региона", - заявил Марко Рубио.

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