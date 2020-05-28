​Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ

На официальном сайте Госдепартамента США вышло поздравительное письмо госсекретаря Майка Помпео, адресованное азербайджанскому народу по случаю 28 мая – Дня Республики.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Азербайджанской Республики с Днем Республики.

Почти 30 лет между Соединенными Штатами и Азербайджаном существует значимое сотрудничество. Мы занимаемся вопросами безопасности, энергетики и экономического развития, а также такими важными вопросами как защита прав человека и фундаментальных свобод. Наши две страны продолжают сотрудничество для решения самых острых проблем в мире. Это проявляется и в нашей совместной работе как в установлении мира в Афганистане, так и в усилении энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора.

Являясь страной-сопредседателем Минской группы, Соединенные Штаты остаются привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Хотя пандемия COVID-19 создала невиданные в мире вызовы, я уверен, что азербайджанский народ мужественно и с решительностью примет эти вызовы. Соединенные Штаты с вами и поддерживают ваш суверенитет и независимость".