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Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости Госсекретаря США Энтони Блинкена поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости, сообщает Report.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 09:19
Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Азербайджан по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении, размещенном на сайте Госдепа США.

"От имени США поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости. Ценим наши отношения с Азербайджаном, которые за последние 32 года сформировали партнерство на основе взаимных интересов, связанных с безопасностью и энергетическим сотрудничеством. Ценим возможность углубить наше взаимодействие в этих областях, а также по все более важным глобальным вопросам, таким как изменение климата и переход к зеленой энергетике", - отмечается в поздравлении Госсекретаря.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

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