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Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Энтони Блинкен выразил неизменную поддержку его страной переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в переговорном процессе.

Подчеркнув важность перехода посредством Лачынского погранично-таможенного пропускного пункта, он коснулся значения сохранения позитивной динамики в переговорах для достижения устойчивого мира.

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Версия на азербайджанском языке Blinken ABŞ-ın Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə müzakirələrə davamlı dəstəyini ifadə edib

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