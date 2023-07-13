Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Энтони Блинкен выразил неизменную поддержку его страной переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в переговорном процессе.

Подчеркнув важность перехода посредством Лачынского погранично-таможенного пропускного пункта, он коснулся значения сохранения позитивной динамики в переговорах для достижения устойчивого мира.