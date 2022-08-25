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Госсекретарь США назначил нового советника по переговорам на Кавказе

Госсекретарь США назначил нового советника по переговорам на Кавказе Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил новым старшим советником госдепартамента по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении этого ведомства.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 09:33
Госсекретарь США назначил нового советника по переговорам на Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил новым старшим советником госдепартамента по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении этого ведомства.

Ранее должность старшего советника занимал Эндрю Шофер.

Филипп Рикер на этом посту будет содействовать прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией, а также станет ведущим переговорщиком от делегации США на Женевских международных дискуссиях по конфликту в Грузии.

Посол Рикер обладает обширным опытом работы в Европе и международных организациях. Ранее он работал в посольстве США в Великобритании в качестве временного поверенного.

С марта 2019 года по август 2021 года Ф. Рикер исполнял обязанности помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. С 2008 по 2011 год он был послом США в Северной Македонии.

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