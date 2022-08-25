Госсекретарь США назначил нового советника по переговорам на Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил новым старшим советником госдепартамента по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении этого ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил новым старшим советником госдепартамента по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении этого ведомства.

Ранее должность старшего советника занимал Эндрю Шофер.

Филипп Рикер на этом посту будет содействовать прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией, а также станет ведущим переговорщиком от делегации США на Женевских международных дискуссиях по конфликту в Грузии.

Посол Рикер обладает обширным опытом работы в Европе и международных организациях. Ранее он работал в посольстве США в Великобритании в качестве временного поверенного.

С марта 2019 года по август 2021 года Ф. Рикер исполнял обязанности помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. С 2008 по 2011 год он был послом США в Северной Македонии.