Госсекретарь США: ожидаем достижения в ближайшие месяцы окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Выражаю благодарность за важную и напряженную работу, продолжающуюся в направлении достижения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также решения ряда других важных вопросов, которые могут способствовать развитию отношений между ст

Выражаю благодарность за важную и напряженную работу, продолжающуюся в направлении достижения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также решения ряда других важных вопросов, которые могут способствовать развитию отношений между странами.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как и говорится в заявлении, которое будет опубликовано в ближайшее время, мы продвигаемся в направлении достижения мира в регионе. В соответствии с этой общей целью продолжаются переговоры по включению в соглашение некоторых дополнительных пунктов, а также по углублению позиций по другим нерешенным вопросам. Переговоры будут продолжаться для достижения окончательного соглашения. Ожидается, что общее и окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшие недели и месяцы", - отметил Э.Блинкен.