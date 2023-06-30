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Госсекретарь США: ожидаем достижения в ближайшие месяцы окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США: ожидаем достижения в ближайшие месяцы окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией Выражаю благодарность за важную и напряженную работу, продолжающуюся в направлении достижения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также решения ряда других важных вопросов, которые могут способствовать развитию отношений между ст
Внешняя политика
30 июня 2023 г. 00:05
Госсекретарь США: ожидаем достижения в ближайшие месяцы окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Выражаю благодарность за важную и напряженную работу, продолжающуюся в направлении достижения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также решения ряда других важных вопросов, которые могут способствовать развитию отношений между странами.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как и говорится в заявлении, которое будет опубликовано в ближайшее время, мы продвигаемся в направлении достижения мира в регионе. В соответствии с этой общей целью продолжаются переговоры по включению в соглашение некоторых дополнительных пунктов, а также по углублению позиций по другим нерешенным вопросам. Переговоры будут продолжаться для достижения окончательного соглашения. Ожидается, что общее и окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшие недели и месяцы", - отметил Э.Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət katibi nazirlərlə görüşündən danışıb: “Qarşıdakı aylar ərzində yekun razılığa gəlinməsi nəzərdə tutulub”

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