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Госсекретарь США: Мы намерены укреплять двусторонние связи с Азербайджаном

Госсекретарь США: Мы намерены укреплять двусторонние связи с Азербайджаном Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, отметил вопросы сотрудничества в энергетической,
Внешняя политика
29 апреля 2024 г. 01:09
Госсекретарь США: Мы намерены укреплять двусторонние связи с Азербайджаном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, отметил вопросы сотрудничества в энергетической, климатической, транспортной сферах, в области COP29. Ильхам Алиев, в свою очередь, также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение сотрудничеством между делегациями Азербайджана и США в рамках COP29.

Положительно расценив шаги, предпринятые в последнее время Азербайджаном в области прав человека, Энтони Блинкен выразил пожелание, чтобы они продолжались.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан привержен своим обязательствам в области прав человека и в стране продолжаются демократические реформы.

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