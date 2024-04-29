Госсекретарь США: Мы намерены укреплять двусторонние связи с Азербайджаном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, отметил вопросы сотрудничества в энергетической,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразив намерение своей страны укреплять двусторонние связи между США и Азербайджаном, отметил вопросы сотрудничества в энергетической, климатической, транспортной сферах, в области COP29. Ильхам Алиев, в свою очередь, также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение сотрудничеством между делегациями Азербайджана и США в рамках COP29.

Положительно расценив шаги, предпринятые в последнее время Азербайджаном в области прав человека, Энтони Блинкен выразил пожелание, чтобы они продолжались.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан привержен своим обязательствам в области прав человека и в стране продолжаются демократические реформы.