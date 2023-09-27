Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву

26 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

26 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабахском регионе Азербайджана после антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных сил.

Глава государства отметил, что в ходе антитеррористических мероприятий, которые завершились менее чем за 24 часа, целью являлись только военные объекты, гражданскому населению ущерба не наносилось.

Американская сторона была проинформирована о том, что в настоящее время осуществляются процесс разоружения незаконных армянских вооруженных сил и вывод их с территории Азербайджана. Было подчеркнуто, что за последние пять дней конфискованы сотни единиц военной техники, оружия и боеприпасов, а также военного снаряжения.

Было отмечено, что аккредитованные в Азербайджане военные представители зарубежных стран и представитель Офиса резидента-координатора ООН провели осмотр собранного оружия и военной техники.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время проводится соответствующая работа с целью обеспечения прав проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, как и других живущих в Азербайджане этнических меньшинств, в рамках законодательства страны и международных обязательств.

Глава государства отметил, что между представителями Азербайджана и представителями армянских жителей ведется диалог по вопросам реинтеграции, Азербайджан отправляет гуманитарную помощь армянским жителям, на территории восстанавливается инфраструктура.

Было подчеркнуто, что с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) осуществляется сотрудничество в области оказания помощи армянским жителям, доведена до внимания готовность азербайджанской стороны организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в нашей стране Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность сложившейся ситуацией, отметил важность обеспечения стабильности в регионе, диалога с местными армянами.

22:59

26 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.