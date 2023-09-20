Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

19 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

19 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Глава государства отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана мин с целью террора, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрела подразделений нашей Армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября так называемых "президентских выборов" в Карабахском регионе Азербайджана, являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана.

Президент Азербайджана заявил, что для пресечения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

Глава государства подчеркнул, что в ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Было доведено до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее, в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.