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Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана 19 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 08:25
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана

19 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Глава государства отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана мин с целью террора, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрела подразделений нашей Армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября так называемых "президентских выборов" в Карабахском регионе Азербайджана, являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана.

Президент Азербайджана заявил, что для пресечения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

Глава государства подчеркнул, что в ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Было доведено до внимания, что Администрация Президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее, в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.

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Версия на английском языке US Secretary of State Blinken makes phone call to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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