Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

13 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора государственный секретарь США выразил обеспокоенность в связи с напряжением на армяно-азербайджанской государственной границе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта напряженность возникла в результате широкомасштабных провокаций Армении, и поэтому ответственность полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

Энтони Блинкен сказал, что США продолжат свои усилия по обеспечению прочного мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня и важность продолжения усилий в этом направлении.