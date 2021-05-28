Госсекретарь США: Азербайджан посредством ЮГК вносит вклад в энергетическую диверсификацию Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что его страна ценит 30-летнее партнерство с Азербайджаном в сфере экономики, энергетики и безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что его страна ценит 30-летнее партнерство с Азербайджаном в сфере экономики, энергетики и безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Э.Блинкена по случаю Дня Республики - 28 Мая.

“Мы признаем значительный вклад, который вносит Азербайджан посредством Южного газового коридора в энергетическую диверсификацию Европы. Сильные институты и процессы, отстаивающие права человека и фундаментальные свободы, верховенство закона, прозрачность и подотчетность, необходимы для достижения наших общих целей и установления более прочных и глубоких отношений.

Америка ценит связи, развивающиеся между тысячами азербайджанских и американских граждан посредством межличностных отношений, а также благодаря связям наших посольств с общественностью ”, – отмечается в поздравительном обращении госсекретаря США.