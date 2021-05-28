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Госсекретарь США: Азербайджан посредством ЮГК вносит вклад в энергетическую диверсификацию Европы

Госсекретарь США: Азербайджан посредством ЮГК вносит вклад в энергетическую диверсификацию Европы Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что его страна ценит 30-летнее партнерство с Азербайджаном в сфере экономики, энергетики и безопасности.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 11:51
Госсекретарь США: Азербайджан посредством ЮГК вносит вклад в энергетическую диверсификацию Европы
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что его страна ценит 30-летнее партнерство с Азербайджаном в сфере экономики, энергетики и безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Э.Блинкена по случаю Дня Республики - 28 Мая.

“Мы признаем значительный вклад, который вносит Азербайджан посредством Южного газового коридора в энергетическую диверсификацию Европы. Сильные институты и процессы, отстаивающие права человека и фундаментальные свободы, верховенство закона, прозрачность и подотчетность, необходимы для достижения наших общих целей и установления более прочных и глубоких отношений.

Америка ценит связи, развивающиеся между тысячами азербайджанских и американских граждан посредством межличностных отношений, а также благодаря связям наших посольств с общественностью ”, – отмечается в поздравительном обращении госсекретаря США.

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Версия на английском языке US Secretary of State: Azerbaijan contributes to European energy diversification through SGC 
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi: "Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsi ilə Avropanın enerji diversifikasiyasına əhəmiyyətli töhfə verir"

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