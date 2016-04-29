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    Госсекретарь Румынии обсудила нагорно-карабахское урегулирование с Аразом Азимовым

    Даниэла Гитман выразила поддержку развитию отношений НАТО и Азербайджана

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посетившая Баку для участия в 7-м Глобальном Форуме Цивилизаций ООН госсекретарь по глобальным вопросам Румынии Даниэла Гитман провела встречу с замминистром иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на встрече Д.Гитман отметила наличие хорошего уровня отношений между двумя странами.

    Кроме того, стороны провели обсуждения важных региональных вопросов, в частности урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Также были обсуждены события на Ближнем Востоке и Северной Африке.

    В ходе встречи с А.Азимовым, госсекретарь Румынии выразила поддержку развитию отношений НАТО и Азербайджана.

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