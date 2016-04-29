Госсекретарь Румынии обсудила нагорно-карабахское урегулирование с Аразом Азимовым

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посетившая Баку для участия в 7-м Глобальном Форуме Цивилизаций ООН госсекретарь по глобальным вопросам Румынии Даниэла Гитман провела встречу с замминистром иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на встрече Д.Гитман отметила наличие хорошего уровня отношений между двумя странами.

Кроме того, стороны провели обсуждения важных региональных вопросов, в частности урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Также были обсуждены события на Ближнем Востоке и Северной Африке.

В ходе встречи с А.Азимовым, госсекретарь Румынии выразила поддержку развитию отношений НАТО и Азербайджана.