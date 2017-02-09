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    Госсекретарь: Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на хорошем уровне

    Жан-Вэнсан Плясе: Нам понравилась идея автобусов АSAN, которые мы могли бы использовать и у нас в стране

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Францией находятся на хорошем уровне.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил государственный секретарь по вопросам государственных реформ и упрощения при премьер-министре Франции, член правительства и председатель Партии экологистов Жан-Вэнсан Плясе в ходе посещения Французского лицея в Баку.

    Он напомнил о визитах, совершенных официальными лицами двух стран на различных уровнях, "что говорит о динамизме наших отношений".

    Ж.В. Плясе отметил, что основной целью его визита было ознакомление со службой ASAN и обмен опытом в области упрощения оказания госуслуг гражданам: "Нам понравилась идея автобусов АSAN, которые мы могли бы использовать и у нас в стране".

    Он напомнил, что встречался с президентом Азербайджана, главой службы ASAN и намерен встретиться с главой МИД Азербайджана.

    Госминистр также поделился впечатлениями от визита во Французский лицей. Он поблагодарил всех, кто приложил усилия в реализации этого проекта, "который является примером мультикультурализма в стране".

    Отметим, сегодня Госсекретарь также ознакомится с Университетом Азербайджан-Франция.

    Фото: Эльшан Баба

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