Госсекретарь МИД Латвии: Мы видим Азербайджан в качестве важного партнера ЕС - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с госсекретарем министерства иностранных дел Латвии Андрийсом Пилдеговичсом.

- Как Вы оцениваете итоги своего визита в Баку и какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров?

- Этот визит имеет особый контекст. И этот контекст – первое председательство Латвии в Евросоюзе, к которому мы приступили с 1 января. Разумеется, в течение 6 месяцев этого особого обязательства мы бы хотели включить в повестку на уровне ЕС вопрос программы Восточного партнерства, ее пересмотр, а также адаптации масштабов программы к требованиям и интересам всех наших партнеров. В этих рамках вы видим Азербайджан в качестве важного двустороннего партнера, а также важного партнера ЕС.

Целью моего визита было синхронизировать график мероприятий на предстоящие 6 месяцев, и у нас будут различные встречи на министерском уровне. Первое такое мероприятие пройдет на следующей неделе в Риге. Это будет встреча министров юстиции и внутренних дел. У нас также будет встреча министров торговли, министров, связанных с цифровым рынком, несколько мероприятий по сельскому развитию, бизнесу, здравоохранению. По итогам председательства будет проведен саммит Восточного Партнерства в Риге в конце мая.

- Говоря о председательстве в ЕС, каковым Вы ожидаете итоги латвийского председательства ?

- Конечно, главный вопрос в повестке наших ожиданий, это рост, а также восстановление экономического развития в Европе. В течение последних нескольких лет, у нас было довольно медленное экономическое развитие. Мы рассматриваем сферы, где мы можем иметь устойчивый и динамичный рост. Говоря о других областях, мы уделим внимание цифровом сферам, а также созданию, так называемого Европейского энергетического союза. В этом плане мы рассматриваем Азербайджан как надежного партнера. Надеемся, что сможем выполнить то, что было обсуждено: переосмысление Восточного партнерства, как адаптировать программу к изменяющемуся миру. Разумеется, мы постараемся реализовать как можно больше глобальных вопросов. Говоря в расширенном контексте, это террористические атаки, которым подверглась Европа в первые дни нашего председательства , практические шаги для предотвращения такой опасности. Мы попытаемся "провести" общее европейское законодательство , относительно записей имен пассажиров (ЗИП). Мы обсудим то, как можно ужесточить наше законодательство относительно иностранных боевиков – явление, которое мы наблюдали в последнее время. Мы также попробуем по возможности наши силы в способствовании восстановления мира в Украине. На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Рынкевичс посетил Москву и Киев, и мы воспользуемся любой возможностью, любым форматом для улучшения ситуации.

- Говоря о безопасности, какие шаги намерена сделать Латвия после атаки на журнал "Charlie Hebdo" для укрепления безопасности в Европе? Более того, ЕС намеревается ужесточить выдачу шенгенских виз, затронет ли эта мера Азербайджан?

- Думаю, что когда министры внутренних дел соберутся на следующей неделе в Риге, обсудят практические шаги, которые нужно будет сделать в предстоящие недели. Я отметил систему ЗИП, а также общее законодательство относительно зарубежных боевиков. Разумеется, необходимо больше обмениваться информацией, должно иметься практическое сотрудничество. Некоторые страны предложили идею создания общих институтов. Все эти вопросы будут обсуждены, но, я надеюсь, что эти меры не нанесут удар по позитивной динамике по отношению к Азербайджану. Мы считаем, что соглашения, достигнутые в прошлом году, об упрощении виз работают, и они работают довольно хорошо. Основываясь на информации, которую мы имеем, мы думаем, что надо продолжать сотрудничество и рассмотреть, как мы можем подогнать наше законодательство , как мы можем сделать так, чтобы упростить этот вопрос для потока людей.

- В конце мая в Риге состоится очередной саммит Восточного Партнерства. Направлены ли приглашения главам стран-участниц программы, в том числе Азербайджана?

- Технические приглашения еще не были разосланы, но это будет сделано в скором времени. Мы уверены, что Азербайджан будет представлен на саммите на самом высоком уровне. Мы очень надеемся, что Азербайджан будет активным участником на ряде мероприятий в рамках председательства Латвии. В середине февраля пройдет молодежный форум. Мы ожидаем участия Азербайджана на всех мероприятиях, включая обсуждения по созданию энергетического союза.

- Как Вы оцениваете роль Азербайджана в обеспечении энергобезопаснос ти Европы?

- В середине февраля пройдет одна из встреч в связи с "Южным газовым коридором" в Баку и представители Еврокомиссии будут участвовать на ней. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович прибудет в Баку.

Мы также пригласили азербайджанских представителей для участия на конференции в Риге 5-6 февраля, когда мы будем обсуждать рамки энергетического союза. Конечно же, одним из столпов энергетического союза будут дебаты или инструменты по вопросу безопасности диверсификации энергоресурсов. Разумеется, в этом контексте Азербайджан реально является партнером большой важности для Европы.

- Как Латвия намерена содействовать во время председательства в ЕС в урегулировании нагорно-карабахс кого и других замороженных конфликтов, находящихся на границе с ЕС?

- Как я уже отметил, глава МИД Латвии недавно посетил Киев и Москву. Конечно же, эти визиты осуществляются в тесном контакте с главой европейской зарубежной политики Федерикой Могерини. Мы работаем как команда, и как я сказал, мы считаем, что европейские рамки этих форматов должны быть укреплены. Любые форматы, которые приведут к дипломатическому решению конфликта на Украине, должны быть использованы.

Мы также поддерживаем деятельность Минской группы ОБСЕ, регулярные встречи на высоком уровне между главами государств и министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что они приведут к устойчивому решению, основывающемуся на международном праве, а также интересах всех вовлеченных сторон.