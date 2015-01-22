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    Госсекретарь МИД Латвии: Мы видим Азербайджан в качестве важного партнера ЕС - ИНТЕРВЬЮ

    Мы ожидаем участия Азербайджана на всех мероприятиях, включая обсуждения по созданию энергетического союза

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с госсекретарем министерства иностранных дел Латвии Андрийсом Пилдеговичсом.

    - Как Вы оцениваете итоги своего визита в Баку и какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров?

    - Этот визит имеет особый контекст. И этот контекст – первое председательство Латвии в Евросоюзе, к которому мы приступили с 1 января. Разумеется, в течение 6 месяцев этого особого обязательства мы бы хотели включить в повестку на уровне ЕС вопрос программы Восточного партнерства, ее пересмотр, а также адаптации масштабов программы к требованиям и интересам всех наших партнеров. В этих рамках вы видим Азербайджан в качестве важного двустороннего партнера, а также важного партнера ЕС.

    Целью моего визита было синхронизировать график мероприятий на предстоящие 6 месяцев, и у нас будут различные встречи на министерском уровне. Первое такое мероприятие пройдет на следующей неделе в Риге. Это будет встреча министров юстиции и внутренних дел. У нас также будет встреча министров торговли, министров, связанных с цифровым рынком, несколько мероприятий по сельскому развитию, бизнесу, здравоохранению. По итогам председательства будет проведен саммит Восточного Партнерства в Риге в конце мая.

    - Говоря о председательстве в ЕС, каковым Вы ожидаете итоги латвийского председательства?

    - Конечно, главный вопрос в повестке наших ожиданий, это рост, а также восстановление экономического развития в Европе. В течение последних нескольких лет, у нас было довольно медленное экономическое развитие. Мы рассматриваем сферы, где мы можем иметь устойчивый и динамичный рост. Говоря о других областях, мы уделим внимание цифровом сферам, а также  созданию, так называемого  Европейского энергетического союза. В этом плане мы рассматриваем Азербайджан как надежного партнера. Надеемся, что сможем выполнить то, что было обсуждено: переосмысление Восточного партнерства, как адаптировать программу к изменяющемуся миру. Разумеется, мы постараемся реализовать как можно больше глобальных вопросов. Говоря в расширенном контексте, это террористические атаки, которым подверглась Европа в первые дни нашего председательства, практические шаги для предотвращения такой опасности. Мы попытаемся "провести" общее европейское законодательство, относительно записей имен пассажиров (ЗИП). Мы обсудим то, как можно ужесточить наше законодательство относительно иностранных боевиков – явление, которое мы наблюдали в последнее время. Мы также попробуем по возможности наши силы в  способствовании восстановления мира в Украине. На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Рынкевичс посетил Москву и Киев, и мы воспользуемся любой возможностью, любым форматом для улучшения ситуации.

    - Говоря о безопасности, какие шаги намерена сделать Латвия после атаки на журнал "Charlie Hebdo" для укрепления безопасности в Европе? Более того, ЕС намеревается ужесточить выдачу шенгенских виз, затронет ли эта мера Азербайджан?

    - Думаю, что когда министры внутренних дел соберутся на следующей неделе в Риге, обсудят практические шаги, которые нужно будет сделать в предстоящие недели. Я отметил систему ЗИП, а также общее законодательство относительно зарубежных боевиков. Разумеется, необходимо больше обмениваться информацией, должно иметься практическое сотрудничество. Некоторые страны предложили идею создания общих институтов. Все эти вопросы будут обсуждены, но, я надеюсь, что эти меры не нанесут удар по позитивной динамике по отношению к Азербайджану. Мы считаем, что соглашения, достигнутые в прошлом году, об упрощении виз работают, и они работают довольно хорошо. Основываясь на информации, которую мы имеем, мы думаем, что надо продолжать сотрудничество и рассмотреть, как мы можем подогнать наше законодательство, как мы можем сделать так, чтобы упростить этот вопрос для потока людей.

    - В конце мая в Риге состоится очередной саммит Восточного Партнерства. Направлены ли приглашения главам стран-участниц программы, в том числе Азербайджана? 

    - Технические приглашения еще не были разосланы, но это будет сделано в скором времени. Мы уверены, что Азербайджан будет представлен на саммите на самом высоком уровне. Мы очень надеемся, что Азербайджан будет активным участником на ряде мероприятий в рамках председательства Латвии. В середине февраля пройдет молодежный форум. Мы ожидаем участия Азербайджана на всех мероприятиях, включая обсуждения по созданию энергетического союза.

    - Как Вы оцениваете роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы?

    - В середине февраля пройдет одна из встреч в связи с "Южным газовым коридором" в Баку и представители Еврокомиссии будут участвовать на ней. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович прибудет в Баку. 

    Мы также пригласили азербайджанских представителей для участия на конференции в Риге 5-6 февраля, когда мы будем обсуждать рамки энергетического союза. Конечно же, одним из столпов энергетического союза будут дебаты или инструменты по вопросу безопасности диверсификации энергоресурсов. Разумеется, в этом контексте Азербайджан реально является партнером большой важности для Европы.

    - Как Латвия намерена содействовать во время председательства в ЕС в урегулировании нагорно-карабахского и других замороженных конфликтов, находящихся на границе с ЕС?

    - Как я уже отметил, глава МИД Латвии недавно посетил Киев и Москву. Конечно же, эти визиты осуществляются в тесном контакте с главой европейской зарубежной политики Федерикой Могерини. Мы работаем как команда, и как я сказал, мы считаем, что европейские рамки этих форматов должны быть укреплены. Любые форматы, которые приведут к дипломатическому решению конфликта на Украине, должны быть использованы.

    Мы также поддерживаем деятельность Минской группы ОБСЕ, регулярные встречи на высоком уровне между главами государств и министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что они приведут к устойчивому решению, основывающемуся на международном праве, а также интересах всех вовлеченных сторон.

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