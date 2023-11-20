Госсекретарь: Камбоджа создает спецмеханизмы для обеспечения прав женщин

Камбоджа активно работает над вопросам гендерного равенства, создавая специальные механизмы для мониторинга по обеспечению равных прав женщин.

Камбоджа активно работает над вопросам гендерного равенства, создавая специальные механизмы для мониторинга по обеспечению равных прав женщин.

Как передает Report, об этом заявила Государственный секретарь министерства по делам женщин Камбоджи Чинда Ман (Chinda Man) на конференции Движения неприсоединения "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, министерство по делам женщин Камбоджи служит мостом между гражданским обществом и правительством.

"За последние три десятилетия мы проделали значительную работу в этом направлении. На данный момент мы трансформируем национальную повестку, внедряя в нее вопросы гендерного равноправия",- добавила она.

Госсекретарь также поблагодарила Азербайджан за организацию сегодняшнего мероприятия.