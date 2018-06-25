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    Госпогранслужбы Азербайджана и Украины подписали план развития сотрудничества

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    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку руководитель Государственной пограничной службы Украины, генерал-полковник Петро Цигикала встретился со своим азербайджанским коллегой, генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

    Как сообщили Report в посольстве Украины в Азербайджане, стороны обсудили пути укрепления связей между ведомствами.

    По результатам переговоров был подписан План развития сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и Государственной пограничной службой Азербайджана на 2019-2020 гг.

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