Госминистр: Великобритания поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 4-го саммита глав государств и правительств стран-членов Совета Европы встретился с государственным министром Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 4-го саммита глав государств и правительств стран-членов Совета Европы встретился с государственным министром Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и Организации Объединенных Наций Тариком Ахмадом.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены вопросы на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами и региональные вопросы.

Дж.Байрамов отметил, что между двумя странами существует эффективное сотрудничество по ряду сфер и отметил необходимость использования имеющихся возможностей для развития связей.

Министр сказал, что Великобритания является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана и отметил заинтересованность Азербайджана в продолжении сотрудничества.

Кроме того, Дж.Байрамов проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации в регионе, проводимых работах по реконструкции и восстановлению, борьбе с минной проблемой, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он высоко оценил поддержку Великобритании в устранении минной проблемы.

Госминистр Тарик Махмуд Ахмад отметил, что Великобритания поддерживает усилия по установлению в регионе мира и стабильности, а также процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.