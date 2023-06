Госминистр: Великобритания и Азербайджан вместе борются с глобальными угрозами

"Великобритания и Азербайджан вместе борются с глобальными угрозами".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

"Я имел удовольствие принимать у себя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, чтобы обсудить широту британо-азербайджанского партнерства во время нашего пятого стратегического диалога. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества в области безопасности, торговли и культуры", - отметил министр.