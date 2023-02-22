Госминистр Великобритании встретился с азербайджанскими экспертами по разминированию

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти встертился с местными экспертами по разминированию.

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с местными экспертами по разминированию.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Борьба с минами - очень важная часть нашего сотрудничества с Азербайджаном. Именно поэтому мы встретились с экспертами по разминированию во время визита Лео Докерти. Мы обсудили важность борьбы с минами и поддержку Азербайджана Великобританией в этой области", - говорится в публикации.