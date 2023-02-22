Госминистр Великобритании встретился с азербайджанскими экспертами по разминированию
Госминистр Великобритании встретился с азербайджанскими экспертами по разминированиюНаходящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти встертился с местными экспертами по разминированию.
Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с местными экспертами по разминированию.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.
"Борьба с минами - очень важная часть нашего сотрудничества с Азербайджаном. Именно поэтому мы встретились с экспертами по разминированию во время визита Лео Докерти. Мы обсудили важность борьбы с минами и поддержку Азербайджана Великобританией в этой области", - говорится в публикации.
Minalarla mübarizə Azərbaycanla əməkdaşlığımızın çox vacib hissəsidir.
Məhz buna görə @LeoDochertyUK səfəri zamanı minatəmizləmə üzrə ekspertlər ilə görüşdük. Minalarla mübarizənin əhəmiyyəti və bu sahədə Böyük Britaniyanın Azərbaycana dəstəyini müzakirə etdik. pic.twitter.com/dl9Fm4wnTK