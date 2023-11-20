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Госминистр Великобритании по европейскому региону прибудет на Южный Кавказ сегодня

Госминистр Великобритании по европейскому региону прибудет на Южный Кавказ сегодня Сегодня 20 ноября начнется визит министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по европейскому региону Лео Докерти.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 11:27
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибудет на Южный Кавказ сегодня

Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти прибудет с визитом на Южный Кавказ 20 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Великобритании, в ходе визита в регион Л. Докерти посетит Армению, Грузию и Азербайджан.

Государственный министр Великобритании обсудит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, подчеркнет острую необходимость прямых мирных переговоров между странами для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"Южный Кавказ сталкивается с серьезными вызовами безопасности. В неустойчивом регионе Великобритания выступает как надежный партнер в реформах, поддержке мира и обеспечении стабильности", - заявил Лео Докерти перед визитом в регион.

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Версия на английском языке UK Minister for Europe to arrive in South Caucasus today
Версия на азербайджанском языке Bu gün britaniyalı nazirin Cənubi Qafqaz regionuna səfəri başlayır

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