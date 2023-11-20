Госминистр Великобритании по европейскому региону прибудет на Южный Кавказ сегодня

Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти прибудет с визитом на Южный Кавказ 20 ноября.
Как сообщает Report со ссылкой на посольство Великобритании, в ходе визита в регион Л. Докерти посетит Армению, Грузию и Азербайджан.
Государственный министр Великобритании обсудит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, подчеркнет острую необходимость прямых мирных переговоров между странами для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе.
"Южный Кавказ сталкивается с серьезными вызовами безопасности. В неустойчивом регионе Великобритания выступает как надежный партнер в реформах, поддержке мира и обеспечении стабильности", - заявил Лео Докерти перед визитом в регион.