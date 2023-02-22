Госминистр Великобритании по европейскому региону находится с визитом в Азербайджане

Государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти и начальник береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана Музаффар Пиризаде обсудили вопросы безопасности на Каспийском море.

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти и начальник береговой охраны Государственной пограничной службы Музаффар Пиризаде обсудили вопросы безопасности на Каспии.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Мы вместе с Лео Докерти встретились с начальником береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Музаффаром Пиризаде.Обсудили вопросы безопасности на Каспийском море и другие проекты двустороннего сотрудничества", - отмечается в публикации.