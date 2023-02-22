Госминистр Великобритании по европейскому региону находится с визитом в Азербайджане
Госминистр Великобритании по европейскому региону находится с визитом в АзербайджанеГосударственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти и начальник береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана Музаффар Пиризаде обсудили вопросы безопасности на Каспийском море.
Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти и начальник береговой охраны Государственной пограничной службы Музаффар Пиризаде обсудили вопросы безопасности на Каспии.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.
"Мы вместе с Лео Докерти встретились с начальником береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенантом Музаффаром Пиризаде.Обсудили вопросы безопасности на Каспийском море и другие проекты двустороннего сотрудничества", - отмечается в публикации.
Biz @LeoDochertyUK Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin rəisi general-leytenant Müzəffər Pirizadə ilə görüşdük. Xəzər dənizində təhlükəsizlik məsələləri və digər ikitərəfli əməkdaşlıq layihələrimizi müzakirə etdik. pic.twitter.com/jFQJVqyccC