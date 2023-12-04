Госминистр по экспорту Великобритании примет участие в заседании совместной межправкомиссии в Баку

Заместитель госсекретаря парламента Великобритании в Департаменте бизнеса и торговли Малкольм Оффорд возглавит делегацию Великобритании на шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.

Государственный министр по экспорту Министерства бизнеса и торговли Великобритании Малкольм Оффорд возглавит делегацию страны на шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном 7 декабря.

Об этом Report сообщили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Малкольм Оффорд возглавляет комиссию с британской стороны. Ее сопредседателем с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Предыдущее пятое заседание прошло 14 июня 2022 года в Лондоне.

Великобритания является ключевым партнером Азербайджана в энергетической области и одним из крупных зарубежным инвестором в экономику страны. Между странами существуют крепкие связи в различных сферах, включая энергетику, культуру и образование.

Великобритания также оказывает поддержку Азербайджану в операциях по разминированию на освобожденных территориях.