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Госминистр по экспорту Великобритании примет участие в заседании совместной межправкомиссии в Баку

Госминистр по экспорту Великобритании примет участие в заседании совместной межправкомиссии в Баку Заместитель госсекретаря парламента Великобритании в Департаменте бизнеса и торговли Малкольм Оффорд возглавит делегацию Великобритании на шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 12:12
Госминистр по экспорту Великобритании примет участие в заседании совместной межправкомиссии в Баку

Государственный министр по экспорту Министерства бизнеса и торговли Великобритании Малкольм Оффорд возглавит делегацию страны на шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном 7 декабря.

Об этом Report сообщили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Малкольм Оффорд возглавляет комиссию с британской стороны. Ее сопредседателем с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Предыдущее пятое заседание прошло 14 июня 2022 года в Лондоне.

Великобритания является ключевым партнером Азербайджана в энергетической области и одним из крупных зарубежным инвестором в экономику страны. Между странами существуют крепкие связи в различных сферах, включая энергетику, культуру и образование.

Великобритания также оказывает поддержку Азербайджану в операциях по разминированию на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın ixrac üzrə dövlət naziri Bakıda birgə hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək

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