Госминистр Ирландии: Совет Европы сделает все возможное для мира между Азербайджаном и Арменией

Совет Европы сделает все возможное для восстановления мира между Азербайджаном и Арменией.

Совет Европы сделает все возможное для восстановления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил государственный министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Он приветствовал недавние переговоры между Азербайджаном и Арменией: "Надеюсь, что в ближайшее время между двумя странами будет подписан мирный договор. Совет Европы также должен внести свой вклад в восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и сделает для этого все возможное".