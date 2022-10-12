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Госминистр Ирландии: Совет Европы сделает все возможное для мира между Азербайджаном и Арменией

Госминистр Ирландии: Совет Европы сделает все возможное для мира между Азербайджаном и Арменией Совет Европы сделает все возможное для восстановления мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 13:54
Госминистр Ирландии: Совет Европы сделает все возможное для мира между Азербайджаном и Арменией

Совет Европы сделает все возможное для восстановления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил государственный министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Он приветствовал недавние переговоры между Азербайджаном и Арменией: "Надеюсь, что в ближайшее время между двумя странами будет подписан мирный договор. Совет Европы также должен внести свой вклад в восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и сделает для этого все возможное".

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Версия на английском языке Irish minister: 'CoE will do everything in its power to help restore peace between Azerbaijan, Armenia'
Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı nazir: "Avropa Şurası Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərpası üçün əlindən gələni edəcək"

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