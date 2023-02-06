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Госкомитет по работе с диаспорой обратился к находящимся в Турции азербайджанцам

Госкомитет по работе с диаспорой обратился к находящимся в Турции азербайджанцам Госкомитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, находящимся в зоне бедствия, объявленной в результате сильного землетрясения в Турции.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 15:52
Госкомитет по работе с диаспорой обратился к находящимся в Турции азербайджанцам

Госкомитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, находящимся в зоне бедствия, объявленной в результате сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что находящиеся в зоне бедствия азербайджанцы могут круглосуточно обращаться по нижеприведенным адресам электронной почты и телефонам:

Госкомитет по работе с диаспорой

Контактное лицо: +994 50 607 98 36 Кянан Мамедов

Эл.почта: [email protected],

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры

[email protected]

www.azdiasporasocial.az

Посольство Азербайджана в Турции

"Горячая линия": +90 532 577 61 68

Другие организации

Анкара

Ассоциация социальной помощи и культуры Azaflı

Контактное лицо: +90 532 594 4477 Арзуман Азафлы

Эл.почта: [email protected]

Стамбул

Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF)

Контактное лицо: +90 542 489 52 15 Хидаят Гулам

Эл.почта: [email protected]

Кахраманмараш

Азербайджанский союз образования, культуры и солидарности

Контактное лицо: +90 530 946 18 38 Турал Шахбазлы

Эл.почта: [email protected]

Мерсин, Хатай, Османийе, Адана

Хатайский Дом Азербайджана

Контактное лицо: +90 553 007 42 73 Башар Кемюр

Эл.почта: [email protected]

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Версия на азербайджанском языке Diaspor Komitəsi Türkiyədəki azərbaycanlılara müraciət edib

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