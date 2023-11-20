Госкомитет: Необходима совместная борьба с политикой неоколониализма

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова назвала необходимой совместную борьбу против стран, проводящих политику неоколониализма.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова назвала необходимой совместную борьбу против стран, проводящих политику неоколониализма.

Как сообщает Report, об этом Бахар Мурадова заявила, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, в период, когда международное сообщество растерялось перед лицом такого беспрецедентного вызова, как пандемия COVID-19, под председательством Азербайджана Движение неприсоединения сыграло важную роль в консолидации глобальных усилий.

"Онлайн-саммит движения в мае 2020 года и последующая специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу в декабре стали ярким примером этого", - сказала она.

Председатель Госкомитета напомнила, что несколько месяцев назад, на встрече министров Координационного бюро в июле 2023 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что идет работа над созданием женской платформы Движения неприсоединения.

"И сегодня Азербайджан в качестве председателя совместно с другими странами-членами предпринимает практические шаги в этом направлении. Сегодня мы с вами закладываем первые краеугольные камни инициативы, с помощью которой сможем объединиться вокруг идей в области защиты и расширения прав и возможностей женщин и девочек", - сказала она.

Мурадова также подчеркнула важность совместной деятельности против колониальных планов ряда государств, все еще отдающих предпочтение политике неоколониализма. По ее словам, важным вопросом является восстановление нарушенных прав женщин и детей, пострадавших от тяжелых последствий политики неоколониализма.