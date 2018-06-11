Госкомитет: Джоджуг Марджанлы - символ возвращения азербайджанского народа на исконные земли

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с руководителем регионального представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев по Южному Кавказу Йоханнесом ван дер Клаувом и руководителем представительства ВКБ ООН в Азербайджане Фурио де Ангелисом.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече Р.Рзаев отметил, что в стране на государственном уровне реализуются крупномасштабные проекты для решения проблем вынужденных переселенцев. Было отмечено, что решение социальных проблем вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания президента страны Ильхама Алиева, и по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этом направлении проводятся последовательные и целенаправленные мероприятия, исполняются большие программы.

Было отмечено, что подписание Ильхамом Алиевым распоряжения о восстановлении возвращенного после апрельских боев села Джоджуг Марджанлы – историческое событие. Джоджуг Марджанлы – символ возвращения азербайджанского народа на исконные земли. Восстановление этого села открыто демонстрирует, что народ способен вернуть и другие оккупированные земли.

Председатель госкомитета отметил, что Верховный комиссариат ООН по делам беженцев реализует различные проекты в связи с беженцами. Он положительно оценил длительную и постоянную деятельность организации в нашей стране.

Фурио де Ангелис сообщил, что активно участвовал в работах после возращения вынужденных переселенцев в Джоджуг Марджанлы, на родные земли и проводит в селе оценивание. Он сказал, что Комиссариат планирует реализовать в Азербайджане ряд проектов, связанных с вынужденными переселенцами.

В то же время на встрече обсудили проведение 20 июня – Всемирного дня беженцев. Были обсуждены перспективы сотрудничества вокруг проектов, реализуемых в связи с вынужденными переселенцами.