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Госкомиссия: Ереван не реагирует на наши усилия по сотрудничеству в вопросе пропавших без вести лиц

Госкомиссия: Ереван не реагирует на наши усилия по сотрудничеству в вопросе пропавших без вести лиц "Число азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, составляет около 4 тысяч".
Внешняя политика
17 сентября 2023 г. 15:27
Госкомиссия: Ереван не реагирует на наши усилия по сотрудничеству в вопросе пропавших без вести лиц

"Число азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, составляет около 4 тысяч".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам заключенных и пропавших без вести граждан Эльдар Самадов на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане.

Он отметил, что основной причиной этого является неуважение Арменией к международному гуманитарному праву, игнорирование общечеловеческих ценностей, а также многолетнее сокрытие фактов о пропавших без вести лицах.

По его словам, Армения продолжает свою деструктивную позицию в этом вопросе: "К сожалению, наши усилия по сотрудничеству не находят отклика".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: İrəvan itkin düşmüş şəxslər məsələsində əməkdaşlıq səylərimizə cavab vermir

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