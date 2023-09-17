Госкомиссия: Ереван не реагирует на наши усилия по сотрудничеству в вопросе пропавших без вести лиц

Госкомиссия: Ереван не реагирует на наши усилия по сотрудничеству в вопросе пропавших без вести лиц

"Число азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, составляет около 4 тысяч".

https://static.report.az/photo/3f6b2721-1bc3-347f-ae8e-c0c3640d8ccd.jfif https://static.report.az/photo/3f6b2721-1bc3-347f-ae8e-c0c3640d8ccd.jfif

"Число азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, составляет около 4 тысяч". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам заключенных и пропавших без вести граждан Эльдар Самадов на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане. Он отметил, что основной причиной этого является неуважение Арменией к международному гуманитарному праву, игнорирование общечеловеческих ценностей, а также многолетнее сокрытие фактов о пропавших без вести лицах. По его словам, Армения продолжает свою деструктивную позицию в этом вопросе: "К сожалению, наши усилия по сотрудничеству не находят отклика". Подпишитесь на наш Telegram канал