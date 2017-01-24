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    Госдума России проведет выездное заседание в Азербайджане

    Слуцкий: Приоритетами Госдумы для межпарламентского взаимодействия по-прежнему будут страны СНГ и БРИКС

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Госдума России в этом году проведет выездные заседания в Азербайджане и Кыргызстане. Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об  этом заявил  председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    Поездки внесены в скорректированный план международных визитов, который был изменен после принятия федерального бюджета с учетом отказа от участия в январской сессии ПАСЕ.

    При этом по словам Слуцкого,  в 2017 году приоритетами Госдумы для межпарламентского взаимодействия по-прежнему будут страны СНГ и БРИКС.

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