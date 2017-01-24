Госдума России проведет выездное заседание в Азербайджане

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Госдума России в этом году проведет выездные заседания в Азербайджане и Кыргызстане. Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Поездки внесены в скорректированный план международных визитов, который был изменен после принятия федерального бюджета с учетом отказа от участия в январской сессии ПАСЕ.

При этом по словам Слуцкого, в 2017 году приоритетами Госдумы для межпарламентского взаимодействия по-прежнему будут страны СНГ и БРИКС.