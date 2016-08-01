​Госдепартамент США: Азербайджан добился значительного прогресса в обеспечении финансовой прозрачности

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США обнародовал Отчет финансовой прозрачности на 2016 год.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, в отчете отразились сведения о бюджете Азербайджана, а также процесс выдачи госконтрактов и лицензий для разработки природных ресурсов.

Здесь отразились важные достижения Азербайджана на пути обеспечения финансовой прозрачности и дается высокая оценка усилиям нашей страны в данном направлении.

В документе отмечается, что финансовая прозрачность предоставляет гражданам информацию о бюджете и способствует активным общественным обсуждениям: "Финансовая прозрачность, являющаяся важным элементом общественного финансового управления, играет важную роль в укреплении доверия на рынке и экономической устойчивости.

Публикуя подробную информацию об отчислениях в госпредприятия и расходах, запланированных Счетной палатой в отчетах, Азербайджан добился значительного прогресса.

В отчетный период бюджетные документы были представлены общественности, здесь отразились доходы правительства, в том числе подробная информация о доходах, поступающих от природных ресурсов. Несмотря на неполное перечисление в бюджетных документах отчислений в госпредприятия или же их доходов, Счетная палата приступила к публикации более подробной информации об отчислениях в госпредприятия. Прошедшие аудиторскую проверку бывшие отчеты всех госучреждений были представлены широкой общественности через интернет. Приведенная в бюджетных документах информация в целом бывает надежной. Счетной палатой была проверена часть реализованного правительством годового бюджета и за соответствующее время отчеты структуры представили вниманию широкой общественности".