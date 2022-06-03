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Госдепартамент США распространил информацию о разрушенных армянами памятниках

Госдепартамент США распространил информацию о разрушенных армянами памятниках Госдепартамент США поделился информацией об уничтоженных армянами религиозных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана.
Внешняя политика
3 июня 2022 г. 19:59
Госдепартамент США распространил информацию о разрушенных армянами памятниках

Госдепартамент США поделился информацией об уничтоженных армянами религиозных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в отчете Госдепартамента была представлена информация со ссылкой на представителей гражданского общества, программу развития ООН и правительство Азербайджана.

В информации со ссылкой на дипломатов, представителей гражданского общества и журналистов, посетивших освобожденные от оккупации территории, говорится, что за период оккупации были разграблены, подвергнуты вандализму, осквернены или разрушены сотни памятников религиозного наследия, в том числе многочисленные мечети, святыни, кладбища.

Было отмечено, что известный фотожурналист Реза Дегати задокументировал разрушение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. В то же время Дегати сообщил, что армянские могилы остались практически нетронутыми.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti azad edilən ərazilərdə ermənilər tərəfindən dağıdılmış abidələrə dair məlumat yayıb

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