Госдепартамент США распространил информацию о разрушенных армянами памятниках

Госдепартамент США поделился информацией об уничтоженных армянами религиозных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана.

Госдепартамент США поделился информацией об уничтоженных армянами религиозных памятниках на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в отчете Госдепартамента была представлена информация со ссылкой на представителей гражданского общества, программу развития ООН и правительство Азербайджана.

В информации со ссылкой на дипломатов, представителей гражданского общества и журналистов, посетивших освобожденные от оккупации территории, говорится, что за период оккупации были разграблены, подвергнуты вандализму, осквернены или разрушены сотни памятников религиозного наследия, в том числе многочисленные мечети, святыни, кладбища.

Было отмечено, что известный фотожурналист Реза Дегати задокументировал разрушение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. В то же время Дегати сообщил, что армянские могилы остались практически нетронутыми.