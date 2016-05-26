Госдепартамент США поприветствовал решение Верховного суда Азербайджана касательно Хадиджы Исмаил

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Правительство США приветствует решение Верховного суда Азербайджана касательно журналистки Хадиджы Исмаил. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Мы рассматриваем это, как позитивный шаг", - говорится в заявлении.

В среду в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба Х.Исмаил. Суд освободил Х.Исмаил, назначив ей 3,6 года лишения свободы условно.

Отметим, что Х.Исмаил обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), ст. 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).