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Госдепартамент: США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

Госдепартамент: США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Азербайджаном Отмечая годовщину установления дипотношений с Азербайджаном, США смотрят в будущее. Мы являемся партнерами уже на протяжении 30 лет, и уверена, что наше партнерство продлится и в последующие десятилетия.
Внешняя политика
17 февраля 2022 г. 16:04
Госдепартамент: США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

Отмечая годовщину установления дипотношений с Азербайджаном, США смотрят в будущее. Мы являемся партнерами уже на протяжении 30 лет, и уверена, что наше партнерство продолжится и в последующие десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон заявила по случаю 30-летия установления отношений между Азербайджаном и США.

"Глядя в будущее, мы по-прежнему привержены поддержке усилий Азербайджана по диверсификации своей экономики и укреплению европейской энергетической безопасности, так же как мы рассчитываем на укрепление торговых, образовательных и культурных связей между нашими двумя странами.

Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном во имя демократического, процветающего и мирного будущего для всех", - заявила Э. Олсон.

Азербайджан и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Посольство США открылось в Баку 16 марта 1992 года.

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Версия на английском языке US committed to supporting Azerbaijan's efforts to bolster European energy security, Erika Olson says
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti: "Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirməsini dəstəkləyirik"

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