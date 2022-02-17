Госдепартамент: США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

Отмечая годовщину установления дипотношений с Азербайджаном, США смотрят в будущее. Мы являемся партнерами уже на протяжении 30 лет, и уверена, что наше партнерство продлится и в последующие десятилетия.

Отмечая годовщину установления дипотношений с Азербайджаном, США смотрят в будущее. Мы являемся партнерами уже на протяжении 30 лет, и уверена, что наше партнерство продолжится и в последующие десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон заявила по случаю 30-летия установления отношений между Азербайджаном и США.

"Глядя в будущее, мы по-прежнему привержены поддержке усилий Азербайджана по диверсификации своей экономики и укреплению европейской энергетической безопасности, так же как мы рассчитываем на укрепление торговых, образовательных и культурных связей между нашими двумя странами.

Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном во имя демократического, процветающего и мирного будущего для всех", - заявила Э. Олсон.

Азербайджан и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Посольство США открылось в Баку 16 марта 1992 года.