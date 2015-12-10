Госдепартамент США поприветствовал освобождение Лейлы Юнус

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США поприветствовал решение Бакинского апелляционного суда об освобождении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение.Наряду с освобождением в ноябре ее супруга Арифа, мы рассматриваем это как позитивный шаг, и мы с нетерпением ожидаем еще подобных шагов", - отмечается в заявлении.

В Госдепартаменте отметили, что готовы продолжать изыскивать возможности для продвижения всех областей двусторонних отношений, в том числе безопасности, энергетики и демократии и прав человека, в партнерстве с правительством Азербайджана.